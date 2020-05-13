Даже не в следующем году: Эксперты определили, когда могут состояться выборы на неподконтрольном Донбассе

Эксперты не разделяют уверенности руководства страны, что выборы на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей можно провести осенью этого года. Говорят, что только на техническую подготовку, обучение людей необходимо минимум полгода после возврата территорий под контроль Украины, передает «Радио Свобода».

Председатель ЦИК Олег Диденко не знает, сколько понадобится времени для подготовки выборов. «В настоящее время практически невозможно говорить о каких-либо временных рамках, необходимых для подготовки и проведения выборов на деоккупированных территориях ОРДЛО, потому что этому должна предшествовать оценка фактического состояния дел на этих территориях, после восстановления контроля над ними», – отметил он.

Экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера более смелый в своих прогнозах: чтобы выборы на Донбассе, хотя бы потенциально, могли произойти в октябре, контроль над территориями Украины должна получить уже сейчас. «Для этого понадобится как минимум 6 месяцев. Потому что там должны работать органы ведения государственного реестра избирателей, должна быть подключена связь с ними, должны работать люди в соответствующих органах реестра. Их надо обучить, потому что за то время, которое прошло после оккупации, очень многое изменилось: и в реестре избирателей, и в избирательном законодательстве. Это я говорю, по-минимуму что необходимо сделать, а на самом деле объем работы очень большой. И технические предпосылки важны, но они не являются главными», – замечает Магера.

«Начиная от того, что не должны торчать мины под ногами, заканчивая тем, что по улицам не должны ходить вооруженные люди. Это значит, что там должны работать украинская полиция, украинская прокуратура, украинские суды. Должны быть выведены все иностранные войска, тяжелое вооружение, техника, обычное вооружение, парамилитарные формирования», – дополняет председатель парламентской Комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Украины Сергей Рахманин.

Но все эти условия не имеют никакого смысла, пока Украина не контролирует границу. А об этом пока даже речи не идет.

Даже на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, считают эксперты, не стоит ждать от России значительных уступок в этом году. «Россия сейчас имеет достаточный запас прочности и находится в более выгодных дипломатических позициях, в том числе, благодаря тем компромиссам, на которые сейчас пошел Владимир Зеленский. План России по десуверенизации Украины он никуда не исчез. Он остается», – убеждена эксперт центра глобалистики «Стратегия ХХI» Елена Снигирь.

Кроме того, по мнению Андрея Магеры, местные выборы в октябре могут легализовать милитаристские группировки, которые контролирует Россия. «Если провести выборы, несмотря на все эти обстоятельства, то Украина в данном случае лишь легализует соответствующие пророссийские сепаратистские группировки на своей территории и будет за счет своего государственного бюджета их содержать. Какие там будут результаты? Поверьте, их нарисуют. Какие угодно: надо будет 97% – напишут какой-то партии, надо будет 70 – напишут 70. Как по мне, эти выборы не смогут состояться ни в 2020 году, ни в 2021-м», – уверен бывший заместитель председателя ЦИК.

Политологи отмечают, что заявления президентской команды о скорых выборах на Донбассе – это всего лишь борьба за электорат. Ведь мир на востоке Украины всегда был среди главных обещаний президента Зеленского. «Мы понимаем, что надежды на Зеленского, которые они были на Донбассе, не оправдались. И если, скажем, во втором туре президентских выборов за него проголосовало очень много электората ОПЗЖ, то теперь на местных выборах этого может не быть, и партия "Слуга народа" может потерять на востоке часть электората, и его ОПЗЖ хочет захватить. Так вот, для того, чтобы этого не произошло, Зеленский снова пытается говорить вещи, которые будет приятно слышать на Донбассе», – говорит научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

Он считает, что даже если Зеленский понимает, что провести выборы на Донбассе не получится, признавать это ему сейчас не выгодно.

Как сообщалось ранее, политолог Михаил Погребинский считает, что первые выборы на неподконтрольном Донбассе по украинскому законодательству можно провести и без передачи контроля над участком украино-российской границы. Мировой опыт показывает, что выборы могут состояться даже в присутствии там «вооруженных людей».

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил, что украинские власти хотят вернуть неподконтрольный Донбасс до конца года и надеется, что выборы там пройдут в октябре.