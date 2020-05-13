Донетчина вошла в тройку областей с самой низкой заболеваемостью COVID-19

В Донецкой области – один из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом в Украине. Об этом сегодня, 13 мая, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Донецкая область на сегодня в числе трех областей Украины с самым низким уровнем заболеваемости COVID-19. У нас лабораторно подтверждены 102 случая инфицирования, из них, к сожалению, 3 случая летальных. 26 человек выздоровели. Меньшее количество заболевших только в Черниговской (79) и в Луганской областях (42)», – сказал Кириленко.

По его мнению, это результат введенных карантинных мероприятий.

«И сейчас, когда правительство послабляет карантин и принимает соответствующие решения, очень важно для нас всех, чтобы мы к этому относились ответственно и придерживались рекомендаций для безопасного выхода из карантина», – подчеркнул глава области.

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 13 мая в Украине коронавирусом заболели 16 425 человек (3 716 – выздоровели, 439 пациентов скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области подтверждены 42 случая COVID-19 (15 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 208 подтвержденных случаев COVID-19 (27 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» на 11 мая – 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).