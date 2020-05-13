На встрече ТКГ Украину будет представлять расширенная делегация

В четверг, 14 мая, должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы. Украинскую сторону будет представлять больше переговорщиков, чем ранее. Это руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил в телефонном режиме с политическими советниками президентов стран-участниц Нормандского формата, передает пресс-служба Офиса президента.

Предстоящее заседание ТКГ пройдет в формате видеоконференции. С украинской стороны в переговорах примут участие вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместители министров и народные депутаты – председатели профильных комитетов Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ глава государства подписал 5 мая. Возглавляет украинскую делегацию, как и прежде, президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма.