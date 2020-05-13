Кириленко объяснил, почему не открывают КПВВ на Донбассе

В случае открытия контрольных пунктов въезда-выезда ситуация с распространением коронавируса может быть непредсказуемой, поскольку в «Л-ДНР» скрывают реальное положение с заболеваемостью. Об этом сегодня, 13 мая, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что в области продолжает действовать режим «Красный», который введен решением командующего Операции объединенных сил. В регион могут въехать только люди с пропиской на территории, подконтрольной украинской власти, а также те, кто осуществляет жизнеобеспечение области.

«Что касается пересечения пропускных пунктов въезда-выезда – до сих пор действует временный запрет, потому что на оккупированной территории есть далеко не единичные случаи, по нашей информации, заболеваемости COVID-19. В то же время оккупационная власть указанные факты банально скрывает. И в случае открытия КПВВ ситуация и на подконтрольной украинской власти территории может быть непредсказуемой», – подчеркнул Кириленко.

Глава области добавил, что также действуют исключения по пропуску через КПВВ, которые обусловлены гуманитарными причинами, и решения принимаются непосредственно командованием ООС. Каждый случай является индивидуальным по своему характеру и рассматривается в особом порядке. Кроме того, есть нередкие факты, когда граждане получали разрешение на пересечение линии разграничения с украинской стороны, а из «ДНР» их возвращали назад.

«На сегодняшний день ситуация на КПВВ спокойная и контролируемая», – заключил Кириленко.

Как сообщалось ранее, с 22 марта на период карантина через линию разграничения пропускают людей только в самых крайних случаях. В частности, на КПВВ Донецкой области было 100 таких случаев. По состоянию на 6 мая на подконтрольной территории пропуск через линию разграничения ожидали около 200 человек. На данный момент карантин в Украине продлен до 22 мая, но, скорее всего, дата его окончания будет переноситься и дальше.