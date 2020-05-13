В ЕБРР озвучили прогнозируемое сокращение экономики Украины

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение ВВП Украины в 2020 году на уровне 4,5%. Об этом говорится в последнем макроэкономическом обзоре, опубликованном ЕБРР сегодня, 13 мая, пишет УНН.

«ВВП Украины упадет на 4,5% в 2020 году в результате глобальных потрясений, связанных с коронавирусом, и после более медленного промышленного роста, зафиксированного в конце 2019 года – начале 2020 года», – отметили в ЕБРР.

Банк ожидает, что экономика Украины восстановится до 5,0% в 2021 году.

В докладе ЕБРР о региональных экономических перспективах отмечается «высокая стоимость рефинансирования долга на международных финансовых рынках» для Украины.

В докладе утверждается, что сочетание сокращения внешнего спроса и внутреннего спроса из-за мер в области общественного здравоохранения, принятых для сдерживания распространения коронавируса, сказалось на секторах производства и услуг.

Банк объясняет, что макрофинансовые основы остаются относительно сильными и способны поглощать внешние шоки при рекордно высоком уровне иностранных резервов и самой низкой учетной ставке в течение 6 лет.

В докладе отмечается, что экономики в регионах ЕБРР могут сократиться в среднем на 3,5% в этом году, а в 2021 году возможен отскок на 4,8%, предупреждая, что прогнозы подвержены «беспрецедентной неопределенности».