Выздоровели 5 медиков: На Донетчине уже 31 человек преодолел COVID-19

Сегодня, 13 мая, в Донецкой области подтвердили выздоровление еще 5 человек с COVID-19. Общее количество выздоровевших возросло до 31. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА.

«Сегодня будут выписаны с амбулаторного лечения еще 5 пациентов с COVID-19. Все они из города Мариуполь и все – медицинские работники», – сказал Педенко.

В целом, по его словам, на 13 мая в области уже 31 человек выздоровел от коронавирусного заболевания. Из них 13 человек – медработники.

Всего в Донецкой области лабораторно подтверждены 102 случая COVID-19, из них 3 завершились летальным исходом.

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 13 мая в Украине коронавирусом заболели 16 425 человек (3 716 – выздоровели, 439 пациентов скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области подтверждены 42 случая COVID-19 (15 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 208 подтвержденных случаев COVID-19 (27 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» на 11 мая – 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).