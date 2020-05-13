Взяли из резерва: Расходы на COVID-19 не отразятся на бюджете Донетчины

В Донецкой области на меры по противодействию коронавирусу выделили 133 млн грн из областного бюджета, но это не повлияет на реализацию ранее запланированных программ. Об этом сегодня, 13 мая, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что расходы на борьбу с коронавирусом не предусматривались в бюджете как таковые, потому что никто не ожидал в конце прошлого года, что придется столкнуться с такой проблемой.

«Но эти расходы нельзя назвать потерями. Это средства, которые были заложены и раньше, как резервный фонд областного бюджета. Поэтому в отношении тех 133 млн грн, которые выделены, – я бы не говорил преждевременно, что это приведет к изменениям целевых программ, которые предусмотрены за средства областного бюджета», – сказал Кириленко.

Глава области добавил, что по средствам государственного бюджета, в том числе по проекту «Большая стройка», – также финансирование для региона оставили на прежнем уровне.

«Но подсчитывать [расходы или убытки] в целом по области и по государству следует уже после полного завершения пандемии и объявления завершения карантина», – убежден Кириленко.