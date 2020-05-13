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В Украине проверяют рынки: Сколько закрылось из-за нарушений

13.05.20 15:49
Дезинфекция рынка / Фото: Госпродпотребслужба
Дезинфекция рынка / Фото: Госпродпотребслужба

В Украине впервые за время карантина с 1 мая начали работать рынки. При этом по состоянию на 12 мая было открыто 640 рынков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

При этом отмечается, что 14 рынков были закрыты снова – из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина.

«Специалисты Госпродпотребслужбы проверили 640 агропродовольственных рынков, которые начали свою деятельность. Были не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе субъекта хозяйствования – 14, в том числе по 1 в Кировоградской, Луганской, Львовской областях, 4 – в Харьковской и 7 – в Киеве», – сказано в сообщении.

Всего по Украине специалисты выдали работникам рынков 710 предписаний и составили 50 протоколов о нарушениях.

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