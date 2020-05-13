Бил наотмашь об землю: В Доброполье мужчина жестоко расправился с новорожденными щенками (Видео)

Жительница Доброполья (Донецкая обл.) стала свидетелем убийства двух щенков.

Щенки жили во дворе частного дома, хозяйка которого недавно умерла. 4 мая Наталья Бородина увидела в соседнем дворе мужчину и женщину, которые убивали новорожденных собак. «Он взял их, а потом наотмашь – об землю, там крыльцо бетонное», – рассказывает Наталья.

По ее словам, мужчина – брат ее умершей соседки, которому в наследство достался дом, а вместе с ним и собака со щенками.

Бородина позвонила местным зоозащитникам, которые посоветовали ей обратиться в полицию.

Во время приезда правозащитников с мужчиной попытались поговорить возмущенные произошедшим местные жители. Он же объяснял, что таким образом регулировал численность бездомных животных. «Вы не можете так регулировать численность. Лучше стерилизуйте своих собак», – отвечали жители.

Полицейские по факту жестокого обращения с животными открыли уголовное производство. «Было осмотрено место преступления, задокументировано и в Единый реестр досудебных расследований мы занесли уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины», – прокомментировал начальник Добропольского отдела полиции Юрий Кондрацкий.

Он отметил, что максимальный срок, который грозит мужчине по данной статье, – до 6 месяцев лишения свободы.

Отметим, что при этом п. 3 ст. 299 УК («Жестокое обращение с животными») указывает, что если действия совершены с особой жестокостью или в отношении двух и более животных, или группой лиц, то наказание – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»