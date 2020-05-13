С послаблениями: В «ДНР» продлили карантин

В «ДНР» продлили действие ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса до 31 мая включительно. Первоначально карантин должен был завершится 13 мая. Однако некоторые ограничения смягчены. Соответствующий «указ» подписал «глава республики» Денис Пушилин.

Теперь самоизоляция жителей в возрасте старше 65 лет стала не обязательной, а рекомендованной.

«Запрет не распространяется на самостоятельные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также на проведение досуга в парках культуры и отдыха, на аттракционах вне зданий, строений, сооружений и помещений в них», – уточняется в «указе».

Отметим, что в «ДНР» на период карантина не было особых ограничений. Из существенного – лишь закрылись учебные заведения, введен масочный режим и было требование к пожилым людям не покидать свои дома.

С 30 апреля в «ДНР» разрешили обслуживание посетителей общепита на летних площадках после 18:00. До этого дня в период карантина кафе и рестораны продолжали работать, но до 18:00, а далее до 22:00 – лишь в формате доставки.

Напомним, что в «ЛНР» с 13 мая также существенно ослабили карантинные меры.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 мая в Украине коронавирусом заболели 16 425 человек (3 716 – выздоровели, 439 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 102 случаев COVID-19 (31 человек выздоровел, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 208 подтвержденных случаев COVID-19 (27 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» (на 11 мая)– 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).