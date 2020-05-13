Вернулась из Крыма: В Краматорске судили женщину за отказ от обсервации

В Краматорске городской суд рассмотрел дело местной жительницы, которая в нарушение правил карантина отказалась от прохождения обязательной обсервации по возвращению из неподконтрольного украинскому правительству Крыма, передает «Kramatorsk Post».

15 апреля 35-летняя краматорчанка вместе с сыном возвращалась из аннексированного Крыма. На контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на границе между полуостровом и Херсонской областью, полицейские сообщили ей, что женщина и ее ребенок должны отбыть обязательную 2-недельную обсервацию. Она отказалась, и правоохранители составили протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина) и направили его в Краматорский городской суд.

Судебные заседания состоялись 7 и 8 мая, женщина в суд не пришла, ее представлял адвокат.

В ходе заседания судья озвучила письменные объяснения, которые краматорчанка дала полицейским при составлении протокола. Свой отказ проходить обсервацию женщина мотивировала тем, что у ее сына аллергия на определенные продукты, а условия обсервации предусматривают 3-разовое питание едой, которая противопоказана ребенку. Она утверждала, что собственных средств для обеспечения сына необходимыми продуктами на время обсервации у нее нет. Также она обещала находиться дома в самоизоляции и не нарушать правила.

При этом каких-либо документов, подтверждающих, что у ребенка действительно есть аллергия, ни сама краматорчанка при пересечении админграницы с Крымом, ни ее адвокат на суде не предоставили.

Также она не является сотрудником Красного Креста или дипломатических миссий, соответственно, не входит в исключения по обязательной обсервации.

В итоге судья Краматорского городского суда, которая рассматривала дело, решила вернуть протокол в полицию. Свое решение она мотивировала тем, что ст. 276 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает рассмотрение подобных дел по месту совершения нарушения. В случае с краматорчанкой это произошло в Херсонской области. Поэтому теперь принимать решение, виновна она в нарушении карантина или нет, и заплатит ли за это штраф в размере 17 тыс. грн – будет решать суд на Херсонщине.

Надо заметить, что всего в Едином реестре судебных решений обнародовано 11 решений Краматорского городского суда по делам о нарушении правил карантина. Они касаются продавцов фаст-фуда, торговцев непродовольственными товарами или водителей, которые перевозили пассажиров.

Большинство из этих дел судьи закрыли «в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения», один протокол вернули в полицию для надлежащего оформления, еще один передали для рассмотрения в суде в Днепропетровской области, и только по одному принято решение наказать штрафом в размере 17 тыс. грн. женщину-предпринимателя, которая продавала носки и перчатки на улице в Старом городе.