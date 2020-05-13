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За столиками по четверо, на прогулки восьмером: Кабмин еще немного смягчил карантин

13.05.20 17:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров на заседании сегодня, 13 мая, поддержал новые ослабления правил карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«Правительство поддержало нашу инициативу по увеличению количества посетителей летних площадок до 4-х человек, в том числе: в заведениях общественного питания на открытых площадках (под тентами, на верандах) можно будет находиться за одним столом четырем человекам вместо двух», – написал Степанов.

Кроме того, теперь по улице можно будет передвигаться группами до восьми человек вместо двух.

«Конечно, эти изменения возможны при условии соблюдения социальной дистанции и других противоэпидемических рекомендаций», – подчеркнул глава Минздрава.

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