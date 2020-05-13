За столиками по четверо, на прогулки восьмером: Кабмин еще немного смягчил карантин

Кабинет министров на заседании сегодня, 13 мая, поддержал новые ослабления правил карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«Правительство поддержало нашу инициативу по увеличению количества посетителей летних площадок до 4-х человек, в том числе: в заведениях общественного питания на открытых площадках (под тентами, на верандах) можно будет находиться за одним столом четырем человекам вместо двух», – написал Степанов.

Кроме того, теперь по улице можно будет передвигаться группами до восьми человек вместо двух.

«Конечно, эти изменения возможны при условии соблюдения социальной дистанции и других противоэпидемических рекомендаций», – подчеркнул глава Минздрава.