RU
Все новости

Донетчина: Переселенцы из Горловки выращивают цветы под Лиманом (Видео)

13.05.20 17:21
В питомнике Нина Радченко
В питомнике Нина Радченко

Переселенцы из Горловки выращивают цветы в Лиманском районе Донетчины. Питомник в селе Александровка супруги Радченко создали в 2016 году за собственные средства и привлеченные гранты.

Ранее Нина Радченко занималась ландшафтным дизайном. В Горловке, из которой супруги уехали в 2014-м, остался дом и дизайнерская студия. Женщина решила продолжить любимое дело на подконтрольной Украине части Донетчины.

Теплицу построили 2 года назад, когда получили от Донецкой облгосадминистрации 240 тыс. грн по программе «Украинский донецкий куркуль». Сейчас им выделили и грант от ООН – на приобретение трактора.

В теплице переселенцев – десятки видов цветов, которые они выращивают с декабря. «В этом году теплая зима, поэтому ушло меньше дров на отопление. А отапливаем теплицы мы котлом, идет система разводки "теплый пол". Также идет отопление от батарей. А полив у нас капельный», – рассказывает Нина Радченко.

Цветы у супругов покупают для озеленения кафе и пансионатов. Также среди клиентов – коммунальное предприятие Лимана и местные жители. «Я в теплое время года люблю ездить прогуляться на Оскол, ездим на мопеде с собакой. И каждый год вижу всю эту красоту. А сейчас я решила озеленить свой двор, поэтому приехала в питомник уже целенаправлено», – говорит жительница Святогорска Наталья Шмыгленко

В питомнике кроме супругов работают еще двое рабочих. Но на период карантина они находятся дома.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк