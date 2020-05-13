Донетчина: Переселенцы из Горловки выращивают цветы под Лиманом (Видео)

Переселенцы из Горловки выращивают цветы в Лиманском районе Донетчины. Питомник в селе Александровка супруги Радченко создали в 2016 году за собственные средства и привлеченные гранты.

Ранее Нина Радченко занималась ландшафтным дизайном. В Горловке, из которой супруги уехали в 2014-м, остался дом и дизайнерская студия. Женщина решила продолжить любимое дело на подконтрольной Украине части Донетчины.

Теплицу построили 2 года назад, когда получили от Донецкой облгосадминистрации 240 тыс. грн по программе «Украинский донецкий куркуль». Сейчас им выделили и грант от ООН – на приобретение трактора.

В теплице переселенцев – десятки видов цветов, которые они выращивают с декабря. «В этом году теплая зима, поэтому ушло меньше дров на отопление. А отапливаем теплицы мы котлом, идет система разводки "теплый пол". Также идет отопление от батарей. А полив у нас капельный», – рассказывает Нина Радченко.

Цветы у супругов покупают для озеленения кафе и пансионатов. Также среди клиентов – коммунальное предприятие Лимана и местные жители. «Я в теплое время года люблю ездить прогуляться на Оскол, ездим на мопеде с собакой. И каждый год вижу всю эту красоту. А сейчас я решила озеленить свой двор, поэтому приехала в питомник уже целенаправлено», – говорит жительница Святогорска Наталья Шмыгленко

В питомнике кроме супругов работают еще двое рабочих. Но на период карантина они находятся дома.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»