Не значит, что можно расслабиться: Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина (Видео)

Следующий этап смягчения карантина планируется на 22 мая, он будет касаться, в частности, спортивных мероприятий, работы гостиниц, проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сегодня, 13 мая.

Он отметил, что страна третий день живет в условиях смягчения карантина. «Это не отмена, не конец, это смягчение. И касается оно отдельных видов деятельности. Это не означает, что теперь всем можно расслабиться, ходить без маски или собираться большими компаниями, или не придерживаться дистанции. Этого никто не отменял», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется спортивных мероприятий, работы гостиниц, проведения ВНО и другого.

«Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето, как планировать отпуск, когда разрешат самолеты и поезда, когда снова заработают кинотеатры, пляжи, метро, Ответ простой: это все зависит от нас с вами. Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритической загрузки коек в больницах. Простыми словами: каждый раз, когда вы не надеваете маску и рискуете заразить других людей, вы сами отдаляете открытие ресторанов, пляжей и всего остального», – сказал Зеленский.

Он обратил внимание, что статистика Украины по коронавирусу более благополучная, чем у стран-соседей. «Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим», – подчеркнул президент.