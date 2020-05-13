Как Красный Крест при карантине доставляет гуманитарку в «ЛНР» (Фото)

В Луганской области нет автомобильного коридора между подконтрольной Украине и неподконтрольной территориями. Единственный автомобильный маршрут в «ЛНР» со свободной Украины пролегает через «ДНР». Этим маршрутом Международный Комитет Красного Креста (МККК) возил гуманитарную помощь раньше, передает «Реальная газета».

Сейчас для этого используют отремонтированный мост на КПВВ «Станица Луганская», который предназначен для пешего перехода линии разграничения.

В МККК поясняют, что решение доставлять гуманитарку для лечения коронавирусных больных во время пандемии через мост в Станице Луганской приняли по нескольким причинам.

Прежде всего, в целях безопасности, для сокращения контактов. Безопасности и персонала Красного Креста, и жителей неподконтрольных территорий, поскольку потенциально бессимптомным носителем инфекции может быть кто угодно. Поездка через Донецк – это контакты на КПВВ с украинской стороны, потом на пропускном пункте «ДНР», а затем – на «границе» между «ДНР» и «ЛНР». После этого – ожидание, пока гуманитарку разгрузят на складе, ночевка и обратная дорога с теми же остановками в обратном порядке.

А сейчас машины подвозят груз к мосту с подконтрольной Украине стороны, и его при помощи роклы (гидравлические погрузочные тележки) забирают представители Красного Креста из неподконтрольного Луганска. Доставка груза для лечения больных в «ЛНР» таким маршрутом оказалась не только безопаснее, но и значительно быстрее.

Таким способом уже передано две партии гуманитарного груза – 17 апреля и 8 мая.

«Хотим подчеркнуть, что украинские власти никоим образом не препятствовали нам в доставке гуманитарного груза для пострадавших о COVID-19», – отметили в МККК.