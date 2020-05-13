Фонд Рината Ахметова передал анализатор проб на коронавирус Днепропетровскому лабораторному центру

Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины получил от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК современный анализатор ПЦР-тестов на коронавирус CFX96 Touch и источник бесперебойного питания, который обеспечит функционирование аппарата даже в случае экстренных отключений электричества. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба Фонда.

У данного аппарата производства компании BIO-RAD (США) высочайшая точность анализов, а также оперативность – от момента забора крови до результата проходит не более получаса. Кроме тестов на коронавирус, на нем можно провести анализ проб на ВИЧ, гепатиты и другие вирусы.

«Фонд Рината Ахметова продолжает обеспечивать украинских медиков самым необходимым в борьбе с коронавирусом. В перечне медицинских потребностей, подготовленном Фондом совместно с Министерством здравоохранения Украины, отдельной строкой идут анализаторы проб на коронавирус, анализатор ПЦР-тестов. Сегодня Фонд передает украинским медикам уже третий такой прибор, теперь в Днепр. Ранее анализаторы получили Мариуполь и Киев. Ринат Ахметов выделил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен, и Фонд продолжает закупать для государственных больниц необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты для врачей, экспресс-тесты для пациентов с симптомами вируса и для медиков, которые контактируют с больными», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Председатель Днепропетровской областной госадминистрации Александр Бондаренко отметил, что эпидемия коронавируса сплотила украинское общество. «С самого начала эпидемии в борьбу с коронавирусом в регионе активно включились бизнес-партнеры. Очень благодарны им за эту поддержку. Для нас важен каждый благотворительный вклад, ведь остановить пандемию и преодолеть ее последствия можно только совместными усилиями. Так, благодаря плодотворному сотрудничеству областного штаба противодействия коронавирусу с предприятиями региона медики получают крайне необходимые средства защиты, а еще – современное оборудование. Мы благодарны Фонду Рината Ахметова за 30 тысяч экспресс-тестов, которые область получила в апреле, и за современный аппарат для ПЦР-диагностики», – сказал он.

Директор Днепропетровского областного лабораторного центра Александр Штепа не скрывал радости при получении суперсовременного анализатора: «Анализатор CFX96 Touch – одна из самых современных систем ПЦР-исследований. Он позволяет одновременно продиагностировать 94 пациента. Очень благодарны за поддержку коллектива нашего центра».

Со своей стороны, представитель ДТЭК в Днепропетровской области Александр Савенко отметил, что все предприятия группы SCM активно включены в борьбу с угрозой пандемии. «Сегодня совместными усилиями оказывается большая помощь региону. В Днепропетровской области работает большое количество предприятий ДТЭК и Метинвест, и для нас крайне важно оказать поддержку не только нашим сотрудникам, но и всем жителям региона», – сказал он.

Представитель Группы «Метинвест», член Днепропетровского областного штаба противодействия коронавирусу Дмитрий Мурашко выразил уверенность в том, что меры, предпринимаемые для борьбы с распространением вируса, обязательно дадут свои плоды. «Это кирпичики в фундамент новой системы здравоохранения в стране и регионе», – сказал он.

Директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк рассказал, что в регионе уже около 800 человек имеют подтвержденный диагноз «коронавирус» и отметил, что получение анализатора – большое событие: «Каждая машина, которая приходит в лабораторный центр, позволяет расширить возможности области в ПЦР-диагностике. Это неоценимая помощь».