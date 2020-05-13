Донбасс, Львов, Волынь: Кабмин создал центр трансформации угольных регионов

Кабинет министров поддержал создание Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов. Такое решение было принято на заседании правительства сегодня, 13 мая, передает «РБК-Украина».

Созданный Координационный центр возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль, а его заместителем назначен министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

В состав Координационного центра войдут представители украинских министерств, руководители Львовской, Волынской, Луганской и Донецкой областей, народные депутаты, а также представители всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления.

Накануне, 12 мая, состоялась видеоконференция канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Дениса Шмыгаля, а которой стороны обсуждали трансформацию угольных регионов Украины. Меркель заявила о согласии Германии принять участие в пилотном проекте по трансформации украинских угольных шахт.