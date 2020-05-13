Проработал 3 месяца: Калинина уволили с должности замминистра по вопросам переселенцев

Сегодня, 13 мая, подписано распоряжение об увольнении Руслана Калинина с должности заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом Калинин сообщил на своей Facebook-странице.

От отметил, что проработал в должности 3 месяца.

Также перечислил основные достижения своей команды.

«сдвинули с места» процесс переговоров с немецким банком KfW о введении ипотечной программы для переселенцев. Текст соглашения согласован и принят Кабмином. При плодотворной работе программа может начать работать уже в этом году;

«сдвинули с места» переговоры с KfW и Международной организацией по миграции (МОМ) по строительству жилья для переселенцев в Северодонецке и Краматорске. Строительство должно начаться в следующем году;

ввели вместе с Минрегион и «Держмолодьжитло» пилотный проект по ипотечному кредитованию семей переселенцев под 3% годовых;

разработали и подали в КМУ Концепцию Государственной целевой программы обеспечения жильем переселенцев и участников АТО / ООС;

предложили концепцию расширенной интерактивной платформы «Работа + Жилище» для ВПЛ. На первом этапе была создана раздел на сайте Министерства «Работа + жилье для ВПЛ» с актуальной информацией по всей Украине о вакансиях с предоставлением жилья для переселенцев;

представили «Дорожную карту по решению проблем мест компактного проживания».

Калинин сообщил, что последние два месяца он занимался передачей жилищных программ от Минсоцполитики к МинВВОТ. «Сейчас все 4 программы переданы, постановления приняты и в ближайшее время средства на реализацию будут распределены между регионами», – написал он.

«Указанное выше – лишь начало реализации видения нашей команды решения неотложных вопросов переселенцев, в частности, нами совместно с неправительственными организациями на основе анализа потребностей переселенцев был составлен большой план работ, который, к сожалению, за такой срок невозможно реализовать», – заключил Калинин.

Напомним, что руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин присоединился к команде МинВВОТ в конце прошлого года руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев – сначала как советник, а далее – как заместитель министра Оксаны Коляды. Его зона ответственности – все, что касается переселенцев: жилье, работа, переквалификация, поддержка бизнеса, нормативные документы, которые упрощают процедуры, связанные с внутренне перемещенными лицами.