Бил ножом, дубинкой, топором: В Дружковке за убийство арестовали рецидивиста

Дружковский городской суд решил взять под стражу неоднократно судимого местного жителя, которого подозревают в убийстве своего товарища. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, мужчина ранее уже был судим 7 раз, и два года назад был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за смертельное избиение человека.

Досудебным расследованием установлено, что 6 мая 2020 года подозреваемый вместе с товарищем распивал спиртное по месту своего проживания в Дружковке.

«Во время ужина гость стал высказываться в его адрес нецензурной бранью и на замечания не реагировал. "Успокоить" друга хозяин решил сначала руками, а потом ударил ножом в ягодицу. Впоследствии, несмотря на уговоры его не убивать, злоумышленник избил товарища деревянной палкой, а когда тот пытался выползти из дома, чтобы позвать на помощь, взял в сарае топор и дважды ударил его лезвием в грудную клетку», – рассказали в прокуратуре подробности произошедшего.

Когда мужчина увидел, что его жертва перестала подавать признаки жизни, он перенес тело на свой огород, где закидал одеждой, ветками и одеялом, чтобы скрыть преступление.

Труп потерпевшего обнаружили 9 мая правоохранители.

До завершения досудебного расследования по ч. 1 ст. 115 УК Украины (совершение умышленного убийства) подозреваемый будет находиться за решеткой.