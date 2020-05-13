Грозит до 8 лет тюрьмы: На Донетчине будут судить полицейского, который сбил женщину

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника одного из секторов отдела полиции Доброполья (Донецкая обл.), который на своем автомобиле сбил женщину. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает Государственное бюро расследований.

В ГБР напомнили, что вечером 18 апреля 2019 года полицейский находясь за рулем личного автомобиля «Volkswagen Golf» совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу. В результате ДТП пострадавшая получила многочисленные телесные повреждения средней и тяжелой степени, опасные для жизни (в частности, открытую проникающую черепно-мозговую травму).

Полицейский обвиняется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.