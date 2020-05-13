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Монополия на чистую воду: Предприятия хлора оказались под влиянием Коломойского (Видео)

13.05.20 18:50

Предприятия, которые продают украинским водоканалам хлор, теперь в одних руках. Как сообщили журналисты-расследователи, единственную в стране Аульскую хлорпереливную станцию выкупила подставная фирма, которая связана с Игорем Коломойским, передает телеканал «Украина».

Отмечается, что под влиянием бизнесмена и «Днепроазот» – единственный производитель хлора, без которого невозможна очистка воды.

Два года назад «Днепроазот» остановился и таким образом добился повышения цен на свою продукцию минимум в 5 раз. Тогда проверку проводила Служба безопасности Украины и результаты не обнародовала. Антимонопольный комитет до сих пор проводит свое расследование.

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