Монополия на чистую воду: Предприятия хлора оказались под влиянием Коломойского (Видео)

Предприятия, которые продают украинским водоканалам хлор, теперь в одних руках. Как сообщили журналисты-расследователи, единственную в стране Аульскую хлорпереливную станцию выкупила подставная фирма, которая связана с Игорем Коломойским, передает телеканал «Украина».

Отмечается, что под влиянием бизнесмена и «Днепроазот» – единственный производитель хлора, без которого невозможна очистка воды.

Два года назад «Днепроазот» остановился и таким образом добился повышения цен на свою продукцию минимум в 5 раз. Тогда проверку проводила Служба безопасности Украины и результаты не обнародовала. Антимонопольный комитет до сих пор проводит свое расследование.