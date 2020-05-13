Правительство готовит программу поддержки экспортно ориентированных отраслей, – Шмыгаль

Правительство Украины готовит программу поддержки промышленности и экспортно ориентированных отраслей. Об этом сегодня, 13 мая, выступая в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Параллельно с вопросом поддержки малого и среднего бизнеса мы планируем программу поддержки промышленности и экспортно ориентированных отраслей. Здесь так же будет вопрос кредитования и вопросы локализации поддержка украинского производителя», – сказал он.

Шмыгаль заверил, что для нынешнего правительства поддержка украинских производителей – это приоритет, «который будет заложен в основу экономической стратегии на ближайшие годы».

«Сейчас у нас в работе несколько пилотных проектов, которые станут первым этапом в создании специальных зон, что поможет нам привлечь иностранные инвестиции и будет способствовать появлению новых промышленных мощностей именно в Украине», – отметил глава правительства.