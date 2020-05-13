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Ждите указ президента: СНБО рассмотрел продление запрета российских соцсетей

13.05.20 19:22

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел вопрос о продлении запрета российских сайтов в Украине. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «Радио Свобода».

«СНБО уже все сделал, ждите указ президента», – сказал Данилов, отвечая на вопрос о продлении запрета на российские ресурсы.

Напомним, в мае 2017 года по решению властей был заблокирован ряд российских интернет-ресурсов. Это было сделано с целью оградить Украину от пропаганды страны-агрессора в условиях гибридной войны. На три года были запрещены социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, сервисы «Яндекс» и ряд других ресурсов.

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