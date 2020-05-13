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Ситуация посложнее: В России рассказали о состоянии пресс-секретаря Путина, заразившегося COVID-19

13.05.20 19:35
Дмитрий Песков и Татьяна Навка / Фото из открытых источников
Дмитрий Песков и Татьяна Навка / Фото из открытых источников

Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о состоянии заразившегося COVID-19 своего супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ. Она отметила, что ситуация с коронавирусом у ее мужа «немного посложнее», чем у нее, пишут российские СМИ.

По словам спортсменки, их с мужем госпитализировали. Сама она идет на поправку и не жалуется ни на кашель, ни на температуру. «Даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть», – отметила Навка.

Она добавила, что из симптомов коронавируса у нее наблюдается только отсутствие обоняния.

«У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо», – заверила фигуристка.

Навка также рассказала, что у Пескова до госпитализации несколько дней была небольшая температура.

Как сообщалось ранее, о заражении Пескова коронавирусом стало известно 12 мая. Подтвердив информацию о своем заражении, он уточнил, что последний раз контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад. Официальный представитель Кремля стал четвертым высокопоставленным чиновником с положительным тестом на COVID-19. Ранее о заражении сообщил глава правительства Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

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