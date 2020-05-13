Обработали все рынки: В «ЛНР» дезинфекцию проводят ветеринары в дождевиках (Фото)

В «ЛНР» провели дезинфекцию всех действующих в «республике» 66-ти продуктовых рынков. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«С целью обеззараживания мест торговли продовольственными товарами специалистами ветеринарной медицины за период ограничительных мер, введенных на территории Республики, с 1 мая по 13 мая в два этапа была проведена дезинфекция 66 объектов торговли (агропродовольственных рынков) общей площадью 187225,8 квадратных метра», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» уверяют, что до снятия карантина дезинфекция будет проводиться постоянно в соответствии с утвержденными графиками.

При этом на опубликованных фото видно, что ветеринары-дезинфекторы, в основном, одеты не в специальные защитные костюмы, а в обычные дождевики поверх одежды. Зачастую эту опасную работу выполняют женщины.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Луганске медиков станции «скорой помощи», которые обслуживают в том числе больных с COVID-19, заставляют стирать «одноразовые» защитные костюмы и кварцевать в общей раздевалке. Кроме того, медикам «скорой помощи» предлагали вместо защитных костюмов использовать дождевики, которые они должны покупать за свои деньги, и в них выезжать к больным.