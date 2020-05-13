Декретные, детские, больничные: На Донетчине пояснили, почему задерживают социальные выплаты (Видео)

В Фонде социального страхования предупредили, что могут быть задержки выплат декретных, помощи при родах, на захоронение, регресса. Аналогично – и обычных больничных.

В медучреждениях на это повлиять не могут, их задание – просто выдать больному лист о нетрудоспособности.

В больницах Краматорска заверили, что все данные о больничных листах передаются вовремя. А также отмечают, что по состоянию на начало весны число получивших больничные снизилось на 60% в сравнении прошлым годом. «Если в апреле прошлого года было 667, в этом году – 405. Но в марте этого года – 930. Т.е. уже пошло значительное снижение», – говорит заместить главного врача по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности Алла Еременко.

Деньги из Фонда соцстраха приходят с запозданием, так как по итогам I квартала фонд оплаты труда из-за снижения объема производства при пандемии недополучил свыше 200 млн грн.

«Все выплаты проводятся в полном объеме. Но сегодня вот эта сумма недополученых средств рассчитана на выплаты в течение около 18 рабочих дней, и сейчас фактическая задержка по выплатам – 8 рабочих дней», – пояснила Елена Ковалева, заведующая сектором материального обеспечения Краматорского отделения Фонда социального страхования.

Но если работодатель задержит подачу заявки, то деньги могут прийти еще позднее.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»