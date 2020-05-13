Приехали из-за границы: В Славянске – два новых случая COVID-19

В Славянске (Донецкая обл.) подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

«Сегодня обнаружены еще два больных человека, вернувшихся из-за рубежа. Оба они успели проконтактировать с определенным количеством людей, и эпидемиологи устанавливают круг этих контактов», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 мая COVID-19 был подтвержден у 58-летнего жителя Славянска. До этого коронавирус был зафиксирован еще у 3-х человек, из них один больной выздоровел, остальные продолжают лечение. Таким образом, число случаев коронавирусной инфекции в Славянске возросло до 5-ти.

В Донецкой области по состоянию на первую половину дня 13 мая были зарегистрированы 102 случая коронавирусной инфекции, из них 31 человек выздоровел, 3 случая завершились летальным исходом.