Авось не пропала: В центре Донецка хотят откопать вторую капсулу с посланием из прошлого

В ныне неподконтрольном украинской власти Донецке на центральной площади Ленина еще в советское время были замурованы две капсулы с посланиями потомкам. 22 апреля этого года было «завещано» достать вторую из них. Однако из-за пандемии коронавируса вскрытие не состоялось. Об этом сообщает местная газета.

Так, рядом с монументом Ленина на одной из гранитных плит у основания пилона значится надпись: «Здесь в день 100-летия со дня рождения В. И. Ленина заложено письмо юношей и девушек Донбасса к молодежи 2020 года. Вскрыть 22 апреля 2020 года».

В «администрации» города Донецка «пояснили, что вскрывать капсулу не стали по причине того, что в «республике» сейчас запрещено проведение всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

«Как только эпидемиологическая ситуация позволит нам выйти из режима повышенной готовности, мы сможем определить дату вскрытия этой капсулы. Но предварительно необходимо будет убедиться в ее наличии. Мы надеемся, что она не пропала, как первая капсула, вскрыть которую было завещано 29 октября 2018 года», – добавили в «мэрии».

Напомним, что первую «капсулу времени» необходимо было вскрыть в 100-летие Ленинского комсомола 29 октября 2018 года. «Здесь 29 октября 1971 года заложено письмо участников всесоюзной встречи трудовых династий к молодежи страны. Вскрыть 29 октября 2018 года», – гласила надпись на ее гранитной плите.

29 октября 2018 года местные коммунисты собрались на торжественное мероприятие по изъятию капсулы. Но им сообщили, что она пропала.

Как выяснилось позже, отсутствие капсулы специальная комиссия обнаружила еще 11 октября. Об этом свидетельствует акт вскрытия. Однако эта информация до 29 октября не разглашалась.

В отличие от «ДНР», 29 октября 2018 года в Луганске удалось обнаружить «капсулу времени», заложенную 100 лет назад с посланием комсомольцев. Но как оказалось, в капсуле находилось послание, датированное 1967 годом. Соответственно, ее нужно было вскрыть на год раньше, в 2017 году.