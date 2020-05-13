В Мариуполе выздоровели уже 40% больных коронавирусом

В Мариуполе от коронавирусного заболевания излечились уже 28 пациентов, из них 6 – за минувшие сутки. Об этом сегодня, 13 мая, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она сообщила, что по состоянию на сегодня в Мариуполе зарегистрированы 68 случаев заболевания COVID-19, из них 1 летальный. Два новых случая, которые добавились за минувшие сутки, – из числа контактных лиц ранее установленных очагов инфекции.

«28 пациентов уже выздоровели, это плюс 6 ко вчерашнему дню. Это очень хорошая новость. Ежедневно у нас есть новые выздоровевшие, и это говорит о том, что высококвалифицированное лечение, которое у нас проходят в стационарах и амбулаторно, – помогает. Уже более 40% пациентов Мариуполя выздоровели», – отметила Сухова.

Заместитель мэра добавила, что на лечении находятся 52 человека, из них 42 – с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 10 – с подозрением на коронавирус. Состояние пациентов удовлетворительное, динамика положительная.

По ее словам, состояние двоих детей, которые проходят лечение в детском инфекционном отделении горбольницы №4, также удовлетворительное.

В лаборатории Киева, Славянска и Мариуполя на исследование направлена 251 проба. Центрами первичной медико-санитарной помощи города обеспечено медицинское наблюдение за 80 контактными лицами и 31 прибывшим из-за границы. Они находятся на самоизоляции.

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 13 мая в Украине коронавирусом заболели 16 425 человек (3 716 – выздоровели, 439 пациентов скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области лабораторно подтверждены 102 случая COVID-19 (3 завершились летальным исходом, 31 человек выздоровел), в Луганской области подтверждены 42 случая COVID-19 (15 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 208 подтвержденных случаев COVID-19 (27 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» на 11 мая – 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).