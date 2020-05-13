Лидер по заболеваемости: Препаратов для лечения COVID-19 в Черновцах осталось на несколько дней

В Черновцах препаратов, необходимых для лечения COVID-19 и сопутствующих заболеваний осталось всего на несколько дней. Включая средства, без которых будет невозможно проводить тестирование людей на заболевание коронавируса. Об этом сегодня, 13 мая, в Facebook сообщил премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии «Народный Фронт» Арсений Яценюк.

Он напомнил, что прошло две недели с тех пор, как он обратился к правительству и Министерству здравоохранения по неотложной помощи Черновицкой области в борьбе с COVID-19. За эти две недели в области количество инфицированных почти удвоилось – 1069 новых случая. «Черновицкая область не только не стала преодолевать масштаб заболеваемости, но и укрепила свое трагическое лидерство на эпидемиологической карте Украины. Наименьшая среди всех областей по количеству населения остается наиболее пораженным регионом», – подчеркнул Яценюк.

Так, в области за последние сутки – 48 новых больных, всего 2444 зарегистрированных фактов заболевания, 87 летальных случаев.

«Если уровень смертности в Черновицкой области в пересчете на 1 тыс. населения еще две недели назад был больше, чем по Украине в 6,1 раза, то уже сегодня – в 11 раз! Если сравнивать с Киевом, то уровень смертности за две недели вырос с 3,6 до 6,9 раз», – отметил политик.

Яценюк сообщил, что по состоянию на 12 мая из 1 млн 700 тыс. грн, которые должны были поступить за счет государственной субвенции на доплату за март работникам КНП «Городская больница №1» в Черновцах, профинансировано лишь 100 тыс. грн.

Показательной, по его словам, является ситуация в Глыбокском районе Черновицкой области, наиболее пострадавшем среди других районов. «По информации, предоставленной Глыбокским райсоветом, с начала эпидемии на меры по борьбе с ее распространением выделено: из государственного бюджета – 0 гривен, Черновицкого областного бюджета (местного) – 0 гривен, Герцаевского районного бюджета (местного) – 0 гривен, бюджетов местного самоуправления Герцаевского района (местных) – 0 гривен», – подчеркнул Яценюк.

В этой связи он обратился к правительству и Минздраву: «Еще раз обращаюсь к правительству и Министерству здравоохранения с требованием не делать вид, будто такое положение дел в Черновицкой области является нормальным и все разрешится само собой. За этой печальной статистикой и цифрами невыплаченных средств – трагедии семей и жизни людей. Действуйте немедленно!», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 мая в Украине коронавирусом заболели 16 425 человек (3 716 – выздоровели, 439 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 102 случаев COVID-19 (31 человек выздоровел, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 208 подтвержденных случаев COVID-19 (27 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» (на 11 мая)– 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).