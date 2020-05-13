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Кристальный воздух и уют: Ландшафтный парк «Краматорский» возобновляет работу (Фото)

13.05.20 21:22
РЛП «Краматорский»
РЛП «Краматорский» / Фото: facebook.com

В субботу, 16 мая, региональный ландшафтный парк «Краматорский» снова откроется для посещения. Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

«Правительство ослабило карантин и разрешило посещение парков, лесопарков и прибрежных зон, поэтому мы с радостью готовы принимать посетителей! Вас ждут цветущая весенняя природа, кристально чистый воздух и уют, "приправленный" волшебным пением птиц, а также обновленная инфраструктура парка», – приглашает администрация учреждения.

В то же время желающим побывать в парке напоминают, что пока ограничения сняты не полностью, поэтому массовые экскурсии и аренда беседок запрещены. При этом разрешается свободно передвигаться по территории парка и посещать вольерный комплекс. Все посетители должны быть в масках.

Получить более подробную информацию о посещении можно по телефону: 097-049-33-60 или на сайте парка.

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