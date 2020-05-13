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«Народные ДНР» и заслуженный Украины: Премьера шпионского фильма, снятого в «ДНР», состоится в конце мая

13.05.20 21:41
Кадр из фильма «Альфа-Р»
Кадр из фильма «Альфа-Р»

Премьера фильма «Альфа-Р», который россияне сняли в «ДНР», состоится в конце мая – начале июня в онлайн-кинотеатрах. Об этом «республиканской» газете сообщил продюсер киностудии «Русский час» Александр Коробко

По его словам, изначально его киностудия планировала снять в «ДНР» только треть фильма потому, что по сценарию действие фильма только начинается в «республике». Но потом решили провести здесь все съемки.

В фильме помимо «военнослужащих ДНР» снимаются артисты Донецкого музыкально-драматического театра.

Отмечается, что в главных ролях – «народные артисты ДНР» Сергей Лупильцев и Владимир Швец, а также заслуженный артист Украины Руслан Слабунов.

«В этот проект вовлечено огромное количество людей. Это народный кинофильм, в котором слились воедино усилия россиян и народа Донецкой народной республики. Мы уже объединились в этом проекте, и продукт превзойдет все ожидания», – заявил Александр Коробко.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» проходили съемки российского фильма-реконструкции о событиях боевых действий 2015 года. Картина является своего рода продолжением знаменитого советского шпионского триллера «ТАСС уполномочен заявить».

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