Нет молодежи и водоемов: В «ДНР» умирает парусный туризм

В «ДНР» благодаря немногом энтузиастам еще сохранился парусный туризм, но без поддержки «властей» (которой нет), этот вид спорта долго не протянет. Об этом говорится в статье в газете Донецка.

Отмечается, что парусный туризм в Донецке возник в конце 60-х годов прошлого века. Тогда по чертежам из журнала «Катера и яхты» люди свои обычные байдарки дополняли парусом. Со временем начали проводить регаты, чемпионаты – на Кураховском и Углегорском водохранилищах, в акватории Азовского моря. С 1993 года регаты Кубка Донбасса стали проходить на Краснооскольском водохранилище в Харьковской области.

При «ДНР» попытались возродить парусный спорт. В мае 2015 года на Кальмиусском водохранилище в центре Донецка провели первую регату. В июне 2019 года на Новосветском водохранилище организовали «республиканский» турнир, в котором приняли участие 12 экипажей из Донецка, Макеевки и Нового Света. «Раньше на состязания по Кубку Донбасса мы выезжали в Красный Оскол Харьковской области, но с 2015 года этот турнир республиканского масштаба проводится в Новом Свете», – говорит руководитель туристического клуба «Кальмиус», сотрудник Старобешевской ТЭС Александр Римарчук.

Но спортсмены-любители констатируют, что сегодня в «ДНР» осталось небольшое число энтузиастов парусного туризма, а помощи – никакой. «Молодежной подпитки нет, а без государственной поддержки этому виду спорта грозит затухание. Лучик надежды блеснул, когда после "Парусов Победы" 2018 года руководство республики заинтересовалось перспективой возрождения детского клуба "Океан". Казалось бы – ура! Раздобыли учебный план, составили список рекомендаций и предложений, стали искать помещения для занятий. Но, увы, все умерло, так и не успев родиться», – говорит Ольга Дмитрук, мастер спорта Украины, чемпион Украины (2007), чемпион мира (2014), работающая «по жизни» биологом-кинологом.

Регата в Донецке на Кальмиусском водохранилище

Другая проблема – отсутствие водоемов, пригодных для хождения под парусом. Оставшиеся на неподконтрольной украинской власти Донетчине акватории – очень маленькие, самая большая – Старобешевское водохранилище.

Спортсмены из «ДНР» пытались принимать участие в российских соревнованиях. Но это технически проблемно, а главное – дорого. «Ходить в походы стало невероятно трудно еще даже до введения нынешних ограничений по карантину. Только пересечение границ чего стоило! Сама процедура перевозки оборудования в РФ была не из простых – протаскивание своих лодок через рентген на таможне, стояние в очередях. Плюс финансовая несостоятельность, расценки в России – не для наших карманов», – отмечает Ольга Дмитрук.