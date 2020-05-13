Нарушили самоизоляцию: В «ДНР» сообщили, сколько составили «коронавирусных» протоколов

В «ДНР» с начала карантина было составлено 105 «протоколов» по фактам нарушения жителями режима самоизоляции. Об этом сообщает «МВД ДНР».

В частности, за первую неделю мая провели 3 169 проверок жителей, находящихся в самоизоляции, и составили 16 «протоколов» по фактам нарушения данного режима.

Также с начала карантина заведено 34 «административных» материала в отношении представителей сферы торговли и общественного питания. Речь в основном шла о несоблюдении работниками санитарно-гигиенических норм.

Напомним, что в «ДНР» режим самоизоляции должны были соблюдать все жители старше 65 лет, а также вернувшиеся из иных стран. В «республике» карантин продлили до 31 мая, однако некоторые ограничения смягчили. В частности, теперь людям старше 65 лет можно выходить на улицу.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 мая в Украине коронавирусом заболели 16 425 человек (3 716 – выздоровели, 439 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 102 случаев COVID-19 (31 человек выздоровел, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (15 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 208 подтвержденных случаев COVID-19 (27 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» (на 11 мая)– 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).