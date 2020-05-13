Бело-черно-серая: Какую клубнику продают в Мариуполе (Видео)

В Мариуполе супруг Ирины Калужинской купил клубнику, заплатил 63 грн за лоток. Женщина отмечает, что внешне ягода была свежей и сочной, а когда достала ее из пакета – ужаснулась. «Я достала первую клубнику и была поражена: развернула ее, а с обратной стороны она была вся бело-черно-серая – гнилая. И меня поразила наглость и хамство продавца. Потому что даже обычных извинений не последовало», – рассказывает Ирина.

При этом деньги вернули только за испорченные отдельные ягоды. Кроме того, по словам мариупольчанки, продавец запретила ей приходить больше в ее отдел.

Журналистам на камеру продавец все отрицает и заверяет, что на первый взгляд клубника была свежей. «Я не видела, она внутри там лежала. А так посмотрите, какая у меня клубничка», – демонстрирует она товар.

Заведующая магазина Анастасия говорит, что если покупатель недоволен товаром, то его или меняют, или возвращают деньги. «Это нормальные вещи, это делается в каждом магазине. Я проведу с продавцом беседу – это максимум, что я могу сделать», – пояснила она.

В итоге, остаток денег Ирины Калужинской все-таки вернули.

Но медики акцентируют, что употребление такой клубники может быть опасно для здоровья. «Плесень может выделять вредные вещества. Токсины накапливаются в организме, что может привести даже к развитию онкологических заболеваний. И даже если фрукт или овощ заплесневел частично, его лучше выбросить», – предупреждает Ирина Масенкова, главный специалист отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Донецкой области.

Она дополняет, что не следует есть много ранних овощей и фруктов.