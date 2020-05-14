В «ДНР» находящимся на самоизоляции оплачивают больничные

В «ДНР» официально трудоустроенным лицам, которые в период карантина находятся на самоизоляции, невыход на работу оформляют в виде оплачиваемых больничных листов. Об этом говорится в статье в местной газете.

Отмечается, что лечебными учреждениями выдаются больничные листы, в которых подчеркивается причина нетрудоспособности: «контакт с больными инфекционными заболеваниями и бактерионосительство-6» с отметкой «по COVID-19».

Такие листки нетрудоспособности выдаются:

если был контакт с больными коронавирусной инфекцией;

если человек прибыл из иных стран и находится на самоизоляции, а также лицам, проживающим совместно с ним;

если необходим уход за ребенком, который посещает детский сад и контактировал с больным коронавирусной инфекцией.

«В таких случаях листок нетрудоспособности выдается на срок до 14 календарных дней с момента контакта или с момента пересечения государственной границы», – говорит «председатель Фонда социального страхования ДНР» Ирина Пархоменко.

Она заверила, что по данным случаям больничный оплачивается «фондом соцстраха», начиная с первого дня нетрудоспособности за все время отстранения от работы. Расчет пособия производится исходя из среднедневной заработной платы с учетом страхового стажа работника.

«Если возникает ситуация, когда человеку открыт больничный по причине "контакт с больными инфекционными заболеваниями и бактерионосительство-6" и в этот период человек заболевает, данный больничный лист закрывается и открывается новый листок нетрудоспособности с причиной "заболевание общее – 1". По этому листку первые 5 дней оплачиваются за счет предприятия, а начиная с 6-го дня за весь период до выздоровления или до установления инвалидности оплачиваются за счет средств фонда», – отметила Пархоменко.

Напомним, что в «ДНР» карантин продлили до 31 мая, однако с 13 мая некоторые ограничения смягчили. В частности, отменена обязательная самоизоляция людям старше 65 лет.

Как сообщалось ранее, на подконтрольной Украине территории также выдают больничные в связи с изоляцией от COVID-19. По ним Фонд социального страхования компенсирует 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с 6-го дня нетрудоспособности. Первые 5 дней финансирует работодатель.