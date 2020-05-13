Донетчина готова к приему отдыхающих: Со смягчением карантина первым откроется внутренний туризм

После постепенного ослабления карантина первым откроется именно внутренний туризм в пределах регионов. И в Донецкой области уже разработано 40 туристических маршрутов, отели и базы будут готовы принимать отдыхающих. Об этом рассказала Валентиной Лимаренко, заведующая отделом краеведения и туризма Донецкого областного учебно-методического центра культуры.

На сегодняшний день туристический сбор в регионе платят 296 плательщиков налогов. За 11 месяцев прошлом года за этот счет бюджет области пополнился на 3,6 млн грн. «Только летний туристический сезон принес области доходов в 992 тыс. грн», – уточнила она.

«Карантин, конечно, внес свои очень существенные коррективы в развитие туризма, отрасль практически не работает. И нам очень сложно будет выходить из этого карантина. И я надеюсь, что внутренний туризм все-таки заработает. На сегодняшний день и отели, и туристические базы, и южное морское побережье, и северная лесная зона (Лиман, Святогорск, Славянск) готовы принимать отдыхающих», – сказала Лимаренко.

Она отметила, что особенностью Донецкого региона является индустриальный туризм, но большое внимание уделяется и зеленому направлению. «На сегодняшний день, несмотря на пандемию, в Донецкой области разработано около 40 туристических маршрутов, которые в будущем подтолкнут развитие именно внутреннего туризма», – отметила завотделом краеведения.

В частности, много маршрутов связаны с экологически чистыми, зелеными местами региона: Национальный природный парк «Святые горы», туристическая Лиманщина, солевые пещеры Соледара. Также региональные ландшафтные парки – «Краматорский», «Клебан-Бык», «Меотида», заповедники «Каменные могилы» и Великоанадольский лес.

Есть познавательные маршруты, есть активные туристические программы, например, сплавы на байдарках, катамаранах по Северскому Донцу. «Можно поехать и на рыбалку, и на сбор грибов и пр.», – дополнила Лимаренко.

Развивается и сельский экотуризм, который пользуется спросом у городских жителей. Например, село Александро-Калиново в Константиновском районе. «Опять-таки туристическая Лиманщина –например, здесь село Кривая Лука, где у нас есть и этнодвор, и сплавы на байдарках», – сказала представитель Центра культуры.

«Для продвижения регионального туризма был создан туристический кластер, который будет продвигать Донецкий регион на различных площадках именно как туристический край. В рамках этого кластера мы сейчас создаем зону пропагандированния наших и индустриального, и зеленого туризма», – заключила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»