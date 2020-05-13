От 15 до 83 лет: На Донетчине за сутки – 15 новых заболевших COVID-19

За сегодня, 13 мая, в Донецкой области лабораторно подтверждены еще 15 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«11 случаев – в Мариуполе, 2 – в Славянске и по одному в Марьинском районе и Черкасской объединенной территориальной громаде», – уточнил он.

Кириленко сообщил, что 4-ро из новых выявленных инфицированных прибыли из России:

два жителя Славянска 34 и 61 лет;

45-летний житель Марьинского района;

40-летняя жительница Черкасской ОТГ.

Среди выявленных инфицированных в Мариуполе – 8 мужчин (15, 18, 25, 49, 56, 58, 77 и 83 года) и 3 женщины (20, 72, 78 лет).

«В числе мариупольских больных – один медик. Три новых мариупольских пациента – из круга контактных лиц, которым ранее диагностировали наличие вируса. По остальным случаях информация еще обрабатывается», – отметил губернатор.

Таким образом, с начала пандемии в области зарегистрировано 117 случаев коронавирусной болезни, из них:

3 завершились летально,

34 пациента выздоровели;

80 лечатся.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 мая в Украине коронавирусом заболели 16 425 человек (3 716 – выздоровели, 439 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 208 подтвержденных случаев COVID-19 (27 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» (на 11 мая)– 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).