В Донецке показали, что теперь будет в «Амсторе» на Щетинина (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке еще один супермаркет «Амстор», мощности которого были захвачены, станет супермаркетом «Molokо». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Речь идет о здании по ул. Щетинина. Как рассказывают дончане, открытие планируется на 29 августа, сейчас внутри и на территории проводятся работы. Стена снаружи завешена огромным баннером, территория ограждена сигнальной лентой.

Дончане отмечают, что уже несколько «Амсторов» в «республике» заняли иные магазины. В частности, в районе Цирка это «Молоко», на ж/д вокзале теперь это строительный супермаркет «Галактика», а в Макеевке в здании размещены склады «Лекарств Донбасса».

При этом люди отмечают, что в Петровском районе «Амстор» по-прежнему закрыт. Так как таких крупных супермаркетов в районе нет, люди ездят за покупками в Кировский район.