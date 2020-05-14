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В неподконтрольной Саханке ранены двое мужчин, – отчет ОБСЕ

14.05.20 08:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Саханке (Новоазовский р-н, Донецкая обл.) вследствие обстрела были ранены 2-е мужчин. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 13 мая.

Члены патруля Миссии уточняли сообщения о том, что 2-е мужчин в возрасте 40-49 лет получили ранения вследствие обстрела, произошедшего 7 мая на северо-западной окраине Саханки (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка).

12 мая медработники больницы в Новоазовске (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) сообщили наблюдателям, что 7 мая к ним доставили 2-х мужчин в возрасте 40-49 лет, которые получили ранения, когда ремонтировали Дом культуры в Саханке. У одного были осколочные ранения поясницы, а у другого – осколочные ранения туловища и правого локтя.

В тот же день оба мужчины отдельно рассказали наблюдателям, что 7 мая они работали на крыше Дома культуры в Саханке, когда примерно пополудни они услышали 2 взрыва и ощутили ударную волну, сбившую их на землю. Один из них рассказал, что он получил осколочные ранения поясницы. Другой мужчина сообщил, что получил ранения в спину, правую руку и заднюю часть ног.

Напомним, в ОБСЕ рассказали о ранении женщины и девочки в неподконтрольной Саханке в ходе обстрела 7 мая.

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