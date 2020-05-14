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В Луганске пьяный водитель проехал на красный: В ДТП пострадали 4 человека (Фото)

14.05.20 09:21
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», авария произошла 11 мая на пересечении ул. Советская и 19-я линия. Мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем Mercedes Vito в состоянии алкогольного опьянения, проследовал перекресток на красный свет и совершил столкновение с автомобилем «Таврия» под управлением мужчины 1983 года рождения.

В результате ДТП в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля «Таврия» и его пассажиры: ребенок 2014 года рождения, женщина 1994 года рождения, а также пассажир автомобиля Mercedes Vito – мужчина 1988 года рождения. Водитель от госпитализации отказался.

«Транспортные средства помещены на стоянку временного содержания. Проводится дальнейшая проверка», – заявляют в «ЛНР».

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