В РФ заявили, что достигнуто соглашение по урегулированию на Донбассе

Во время дополнительных консультаций в Берлине, которые прошли в среду, 13 мая, в ведомстве Федерального канцлера, достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в эфире одного из российских телеканалов, пишет «Сегодня».

«Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в Нормандском формате, и в трехсторонней контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы», – сказал Козак.