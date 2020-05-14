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В РФ заявили, что достигнуто соглашение по урегулированию на Донбассе

14.05.20 08:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во время дополнительных консультаций в Берлине, которые прошли в среду, 13 мая, в ведомстве Федерального канцлера, достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в эфире одного из российских телеканалов, пишет «Сегодня».

«Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в Нормандском формате, и в трехсторонней контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы», – сказал Козак.

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