Восстановление контроля над границей с РФ перекроет нелегальные потоки оружия, – Минобороны Украины в ОБСЕ

Украина должна восстановить контроль над границей на неподконтрольной части Донбасса для прекращения незаконного перемещения из России стрелкового оружия и легких вооружений (SALW) и запасов обычных боеприпасов (SCA), борьба с чем входит в число приоритетов ОБСЕ. Это подчеркнул заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ, сообщает «Укринформ».

«Украина столкнулась с широкомасштабным незаконным перемещением стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов через участок границы, который расположен во временно оккупированных районах Донбасса», – акцентировал внимание иностранных дипломатов заместитель главы Минобороны во время заседания, посвященного диалогу безопасности по SALW, SCA и разминированию.

Петренко констатировал, что незаконное стрелковое и легкое оружие и боеприпасы к нему продолжают способствовать нестабильности и насилию в регионе ОБСЕ, подпитывая организованную преступность и терроризм.

Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через национальные границы стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности. Оставаясь нерешенной, эта проблема продолжает влиять на ухудшение гуманитарной ситуации и приводит к разжиганию насилия в пострадавших от конфликта районах», – заявил заместитель главы Минобороны.

Он указал, что СММ ОБСЕ регулярно отчитывается о тайных ночных конвоях, которые въезжают в Украину и выезжают из нее вне официальных пунктов пропуска. Вооружение и военная техника из РФ попадают в неподконтрольные правительству Украины районы Донбасса разными маршрутами, в т.ч. под видом гуманитарной помощи. И каждый раз перемещение этих конвоев и грузов на территорию Украины происходит с нарушением ее территориальной целостности и суверенитета.

«Такие действия противоречат букве и духу норм и принципов ОБСЕ в области стрелкового оружия и легких вооружений и запасов обычных боеприпасов, а также подрывают дальнейшие глобальные и региональные усилия в этом направлении. Они также размывают установленные на международном уровне экспортные процедуры контроля и лицензирования, обеспечивающие эффективный таможенный и пограничный контроль», – заявил Петренко.

Потери среди украинских военных и гражданских лиц, разрушения инфраструктуры и загрязнение окружающей среды – все это является следствием использования незаконно поставленных на Донбасс из России оружия и боеприпасов, констатировал он. Эта ситуация «требует эффективного и коллективного реагирования».

«Единственный реальный способ остановить эту негативную тенденцию – восстановление полного контроля со стороны правительства Украины над всем участком нашей международно признанной государственной границы. Прогресс в этом направлении существенно укрепит безопасность всего региона ОБСЕ и прекратит дальнейшее дестабилизирующее перемещение оружия и боеприпасов», – отметил заместитель руководителя Минобороны.