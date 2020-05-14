COVID-19: В Украине количество выздоровевших впервые превысило число заболевших за сутки

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 422 человека, а выздоровели 427. Впервые количество выздоровевших людей превысило количество заболевших. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 422 человека. Из них 42 ребенка и 70 медицинских работников. Были госпитализированы 136 человек. За последние сутки зафиксированы 17 летальных случаев. При этом сегодня у нас рекордное количество выздоровевших – 427. Впервые за все время течения коронавируса в Украине количество людей, которые выздоровели, превысило количество людей, которые заболели. В целом за все время пандемии заболели 16847 человек. Из них 1172 ребенка, а также 3278 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 4143 человека, а летальных случаев 456», – сказал министр.

Максим Степанов также проинформировал, что наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки зарегистрировано в Черновицкой (72), Харьковской (41) областях, а также г. Киеве (52).

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксировано 117 случаев COVID-19, в Луганской – 42.