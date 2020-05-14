В «ДНР»: В Макеевке на шахтах отключили электроэнергию, под землей остались люди

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) горняки остались под землей в результате отключения электроэнергии.

Как сегодня, 14 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», инцидент произошел 13 мая: на шахтах им. Ленина и «Советской» произошло общешахтное отключение электроэнергии. В результате отключения электроэнергии в шахтах были застигнуты 4 человека.

«Для обеспечения работы подъемной установки, от МЧС ДНР направлен электрогенератор АД-500. Общешахтное электроснабжение восстановлено. От МЧС ДНР привлекались 5 единиц техники, 30 человек личного состава», – сообщают в «МЧС».