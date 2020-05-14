Сводка из зоны ООС за 13 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный погиб, еще 2-е воинов были ранены. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Гнутово, Талаковки и Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

по окрестностям Старогнатовки – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы украинских военных:

вблизи Крымского – из минометов калибром 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

по окрестностям Орехово – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Катериновкой – из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у Авдеевки противник вел огонь из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от Верхнеторецкого НВФ задействовали минометы калибром 82 мм и гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Зайцево и хутора Вольный (Золотое-4) открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 233 единицы. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись район "Вольво-центра", окрестности поселков шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка, Жабичево, окрестности сел Спартак и Васильевка, на горловском направлении – район поселка Широкая Балка».

В «ДНР» также уверяют, что «армия Украины сегодня утром обстреляла из минометов поселки Зайцево на северной окраине Горловки и Пантелеймоновка к югу от города. В Зайцево в результате обстрела начался пожар в 2-х дачных домах».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Желобок. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов (СПГ)».