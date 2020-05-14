В ВСУ зафиксировали 8 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 48 человек. За минувшие сутки зафиксировано 8 новых случаев. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 14 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 61 человек и 2 летальных случая», – сказано в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 252 человека. У 21 военнослужащего изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения лечатся два человека (НВМКЦ "ГВКГ" – 1 работник ВС Украины, ВМКЦ Центрального региона – 1 военнослужащий). 6 человек (Черновицкая область – 1 военнослужащий, Хмельницкая область – 1 работник ВС Украины, Винницкая область – 1 работник ВС Украины, Харьковская область – 1 военнослужащий, Киевская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение», – рассказали в Командовании Медицинских сил.