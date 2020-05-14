Наименее пострадавшая от COVID-19 область: На Луганщине выздоровели еще два человека (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания COVID-19, в регионе остается 42 подтвержденных случая коронавируса. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки по Луганской области обработаны 11 новых подозрительных случаев на коронавирусную инфекцию (всего с начала пандемии – 276). Инфицирование COVID-19 не подтверждено. Лабораторно подтверждено выздоровление 2-х больных, лечившихся амбулаторно (г. Лисичанск)», – сообщают в центре.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 мая в Украине коронавирусом заболели 16 847 человек (4 143 – выздоровели, 456 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 117 случаев (34 пациента выздоровели, летальных случаев – 3).

В «ДНР» (на 13 мая) – 208 подтвержденных случаев COVID-19 (27 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» (на 11 мая) – 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).