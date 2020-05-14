В «ДНР» выросло количество заболевших COVID-19

В «ДНР» за последние сутки выявлены 6 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 13 мая исследованиям, выявлены 6 случаев заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен у приехавшего из Российской Федерации. Еще 5 положительных результатов исследования – у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

Отмечается, что с начала пандемии в «республике» 214 подтвержденных случаев заражения коронавирусом:

на лечении – 180 человек,

выписаны – 29,

летальных случаев – 5.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 мая в Украине коронавирусом заболели 16 847 человек (4 143 – выздоровели, 456 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 117 случаев (34 пациента выздоровели, летальных случаев – 3), Луганской области – 42 случая (17 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 11 мая) – 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).