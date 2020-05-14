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Глава Минздрава рассказал, каких смягчений карантина можно ждать с 22 мая

14.05.20 10:56
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

С 22 мая в Украине введут второй этап послабления карантина при том условии, что эпидемическая ситуация в стране не станет хуже нынешней. Об этом сегодня, 14 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава также рассказал, какие ограничения могут снять.

Степанов напомнил, что первый этап выхода из карантина был введен 11 мая, а с 22 мая планируется ввести второй. Министр пояснил, что Минздрав рассчитывает вводить каждый новый этап через 10 дней, поскольку за это время можно определить эпидситуацию и решить, готова ли страна к следующим смягчениям.

Также министр здравоохранения сообщил, какие ограничения могут быть сняты с 22 мая.

«Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей. Это открытие отелей, кроме хостелов, но без функционирования ресторанов и спортзалов. Мы даем разрешение на Внешнее независимое оценивание. Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения. Хочу подчеркнуть, и это будет четко определено в постановлении правительства, что все эти меры, которые мы разрешаем, они возможны только при условии соблюдения эпидемиологических правил – масочного режима, социальной дистанции, дезинфекция антисептиками рук и других установленных правил», – сказал Степанов.

Глав Минздрава добавил, что будут разработаны четкие критерии того, как пользоваться общественным транспортом или, например, проводить спортивные соревнования.

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